Флавио Бриаторе: «В данный момент кандидатура Хорнера «Альпин» не рассматривается»

«Альпин» не ведет переговоров с Хорнером – заявил Бриаторе.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, что французская команда сейчас не рассматривает кандидатуру Кристиана Хорнера .

Считалось, что после ухода из «Ред Булл » Хорнер может вернуть в «Ф-1» с «Альпин » – поскольку они с Бриаторе являются давними друзьями.

«В данный момент я не рассматриваю подобные перемены. Кристиан сейчас не в «Формуле-1», его больше тут нет. Надеюсь, что он скоро вернется в чемпионат, но в данный момент его кандидатура «Альпин» не рассматривается», – рассказал Бриаторе.

