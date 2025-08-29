Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли оказался в гравийной ловушке в первой тренировке перед Гран-при Нидерландов .

Итальянец заблокировал колеса в девятом повороте и вылетел за пределы трассы.

Сессию прервали красными флагами.

Андреа Кими Антонелли ответил на заявление Марко: «Очень рад тому, что начал свой путь в «Ф-1» в «Мерседесе»