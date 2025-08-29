Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли оказался в гравийной ловушке в первой тренировке перед Гран-при Нидерландов.
Итальянец заблокировал колеса в девятом повороте и вылетел за пределы трассы.
Сессию прервали красными флагами.
Андреа Кими Антонелли ответил на заявление Марко: «Очень рад тому, что начал свой путь в «Ф-1» в «Мерседесе»
