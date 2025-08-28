Андреа Кими Антонелли ответил на заявление Марко: «Очень рад тому, что начал свой путь в «Ф-1» в «Мерседесе»

Антонелли доволен местом в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что очень доволен тем, что оказавшись в «Формуле-1» сразу стал выступать за топ-команду.

Антонелли ответил на недавнее заявление советника «Ред Булл » Гельмута Марко , который считает, что раздувая историю и повышая ожидания от Антонелли, в «Мерседесе» сделали только хуже и усилили давление на итальянца.

«Конечно, начинать выступать в «Формуле-1» сразу в составе топ-команды – это непросто. Поскольку понятно, что выступать за «Мерседес» – это привилегия, но при этом ты должен справляться с работой, давать результат.

И иногда давление на тебя действительно может сильно возрасти. Но я все равно очень рад тому, что начал свой путь в «Ф-1» в «Мерседесе». Да, у меня были тяжелые периоды, но команда всегда здорово меня поддерживала.

Я осознаю, что пока выполняю свою работу не самым лучшим образом, но в этом году мне в любом случае предстояло очень многому научиться. Разумеется, цель – выезжать на трассу и стараться побеждать, но в то же время важно подготовиться и к следующему сезону.

Но да, безусловно, если бы я выступал за юниорскую команду, то давление было бы заметно меньше, но, как я уже сказал, я рад тому, что начал свой путь в «Мерседесе», ведь я могу столь многому научиться», – рассказал Антонелли.

