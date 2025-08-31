Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Нидерландов
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 309 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 275
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 205
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 184
5. Шарль Леклер («Феррари») – 151
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 64
8. Алекс Албон («Уильямс») – 64
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 37
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30
13. Эстебан Окон («Хаас») – 28
14. Пьер Гасли («Альпин») – 20
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20
16. Оливер Бермэн («Хаас») – 16
17. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16
18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 14
19. Юки Цунода («Ред Булл») – 12
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 584 очка
2. «Феррари» – 260
3. «Мерседес» – 248
4. «Ред Булл» – 214
5. «Уильямс» – 80
6. «Астон Мартин» – 62
7. «Рейсинг Буллз» – 60
8. «Заубер» – 51
9. «Хаас» – 44
10. «Альпин» – 20
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли