  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Нидерландов

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Нидерландов

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 309 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 275

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 205

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 184

5. Шарль Леклер («Феррари») – 151

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 64

8. Алекс Албон («Уильямс») – 64

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 37

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30

13. Эстебан Окон («Хаас») – 28

14. Пьер Гасли («Альпин») – 20

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20

16. Оливер Бермэн («Хаас») – 16

17. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16

18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 14

19. Юки Цунода («Ред Булл») – 12

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 584 очка

2. «Феррари» – 260

3. «Мерседес» – 248

4. «Ред Булл» – 214

5. «Уильямс» – 80

6. «Астон Мартин» – 62

7. «Рейсинг Буллз» – 60

8. «Заубер» – 51

9. «Хаас» – 44

10. «Альпин» – 20

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли

