  • Гран-при Нидерландов-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
Гран-при Нидерландов-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й

Норрис опередил Пиастри и Расселла в третьей тренировке в Зандворте.

Гран-при Нидерландов

Зандворт

30 августа 2025 года

3-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.08,972 (16 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,242 (15)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,886 (17)

4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,941 (23)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,953 (20)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,966 (23)

7. Алекс Албон («Уильямс») +1,127 (22)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,131 (24)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,194 (21)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,260 (20)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,328 (17)

12. Юки Цунода («Ред Булл») +1,377 (19)

13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,389 (21)

14. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,401 (20)

15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,623 (19)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,627 (24)

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,725 (31)

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,829 (18)

19. Пьер Гасли («Альпин») +1,991 (24)

20. Франко Колапинто («Альпин») +2,082 (21)

Опубликовал: Михаил Ширяев
