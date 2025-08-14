  • Спортс
  • Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»
Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»

Экклстоун прокомментировал нереализованный проект «Ф-1» в СССР.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на вопрос о том, насколько близко серия подошла к проведению гонки в Москве в 1983 году.

«Я хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь! Мы приехали, чтобы понять, что можно сделать, однако в итоге ничего не получилось. Пришлось отложить все до тех пор, пока не умер глава Коммунистической партии Брежнев [в ноябре 1982 года]. Нам удалось продолжить переговоры с его преемниками.

Я всегда считал «Формулу-1» глобальным чемпионатом, а Россия – или в тот момент Советский Союз – была важной частью мира. Но в итоге мы отказались от этой идеи», – заявил британец.

«Я 70 лет в этом спорте – и впервые на подиуме». Берни Экклстоун и фото, которого еще не было

Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно уходить из «Ф-1» сейчас. Я бы посадил Аджара или Бортолето в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Destinations.com
Гран-при России
logoФормула-1
logoБерни Экклстоун
Политика
