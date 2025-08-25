1

Джолион Палмер: «Мерседес» становится командой одного гонщика»

Палмер отметил разницу в выступлениях пилотов «Мерседеса».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший гонщик чемпионата Джолион Палмер проанализировал успехи Джорджа Расселла на фоне новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Считаю, Расселл в данный момент выступает на невероятно высоком уровне. [«Мерседес»] становится командой одного гонщика – у Антонелли проблемы. Необходимо помочь Антонелли разобраться, чтобы постараться обойти «Феррари» в чемпионате.

Повторяется одна и та же история: команде надо понять, что заставляет машину работать. Мы постоянно слышим о погоде. В Зандворте будет прохладнее, если это что-то значит – хотя связь между холодной погодой и победами «Мерседеса» тоже неидеальная.

Время от времени случаются проблески. Еще с 2022 года у команды происходят такие моменты, и ты думаешь: «Она справилась, поняла машину. «Мерседес» наконец вернулся».

И что бы вы думали – там все еще не разобрались, что творится с болидом», – отметил Джолион в подкасте F1 Nation.

Джордж Расселл: «Антонелли продолжает прогрессировать, а люди смотрят лишь на результат»

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
