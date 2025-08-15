Джордж Расселл: «Антонелли продолжает прогрессировать, а люди смотрят лишь на результат»

Расселл поддержал Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о том, как на команду повлиял уход Льюиса Хэмилтона , заменил которого талантливый новичок Андреа Кими Антонелли .

При этом Расселл выступил в защиту итальянца, результаты которого по ходу сезона заметно ухудшились – в шести первых гонках Антонелли пять раз финишировал в очковой зоне, а в следующих восьми лишь дважды.

«Внутри команды изменились ощущения. Хотя в конечном счете мы всегда смотрим только на одну вещь – на уровень выступлений на трассе.

Очевидно, что начинали мы хорошо. В последнее время у нас был неудачный отрезок. Надеюсь, что мы сможем вернуть себе прежнюю форму, но понятно, что каждое изменение команды несет в себе как плюсы, так и минусы.

В случае с Льюисом, как мне кажется, перемены пошли на пользу и ему, и команде – для нас это начало чего-то нового. Иногда, чтобы вернуться на правильный путь, нужно сломать привычные условия.

Что касается результатов Кими Антонелли, то факт в том, что дельта между нами не изменилась. А люди этого не замечают. Например, в Канаде (где Расселл выиграл, а Антонелли был 3-м) я был на поуле, а Кими был 4-м, при этом он уступил мне 0,6 секунды. В то же время в Бельгии он вылетел после первого сегмента квалификации, а я прошел в третий сегмент, хотя разница между нами составила всего 0,3 секунды.

Люди смотрят лишь на конечный результат, но правда в том, что Кими продолжает прогрессировать, хотя как команда мы сделали шаг назад. При этом мы внезапно оказались в ситуации, когда разрыв в 0,1 секунды может стать разницей в 6-7 позиций на стартовой решетке. В то время как раньше мы боролись разрыв в 0,1 секунды был разницей между 1-2 позициями», – рассказал Расселл.

