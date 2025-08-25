  • Спортс
  • Эстебан Окон о «хулигане» Бермэне: «С Олли лучшие отношения среди всех моих напарников»
Эстебан Окон о «хулигане» Бермэне: «С Олли лучшие отношения среди всех моих напарников»

Окон назвал самого приятного напарника.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон заявил, что прекрасно сработался с Оливером Бермэном в новой команде.

«Мы относимся к делу с примерно одинаковой страстью. Только он хулиган! Например, в Гудвуде мы соревновались, у кого получится лучше слики [из дождевых шин]. Он придумал, как перехитрить компьютер коробки передач и все такое – задние покрышки прокручивались на седьмой передаче, хотя скорость была 30 км/ч», – заявил Окон.

Француз ответил на вопрос о том, почему столкновение между напарниками в Сильверстоуне не испортило атмосферу в команде:

«Я об этом не думал, но верно подмечено. Дело в том, что у нас очень открытое и честное общение. Сразу после гонки мы сели вместе с Аяо [Комацу] и обсудили разные обстоятельства: как можно было этого избежать, чему стоит уделить больше внимания.

Отношения с Олли не изменились из-за этого. Пожалуй, [с ним] у меня лучшие отношения среди всех моих напарников. Мы действительно прекрасно ладим, и здорово, когда в команде и на трассе такая атмосфера. И с боссом команды тоже – ведь иногда руководитель оказывается в стороне от того, что происходит в комнате инженеров. Мы все едины, и это замечательно».

Эстебан Окон: «В «Хаасе» здоровая атмосфера в сравнении с «Альпин»

Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Аяо Комацу
logoФормула-1
Фестиваль скорости в Гудвуде
Гран-при Великобритании
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoОливер Бермэн
