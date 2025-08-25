Эстебан Окон: «В «Хаасе» здоровая атмосфера в сравнении с «Альпин»

Окон назвал преимущество своей новой команды над «Альпин».

Пилот «Хааса » Эстебан Окон , покинувший «Альпин» в конце прошлого года, высказался об обстановке в двух коллективах.

«Если сравнивать с моим предыдущим опытом, тут здоровая атмосфера. Как я уже говорил, никто ничего не скрывает. Если допущена ошибка, мы сразу же ее обсуждаем и стараемся избежать повторения. И мы говорим об этом сразу же после гонки.

Это здорово, ведь если обсуждений нет – а такое у меня раньше бывало – ошибки повторяются. Это главное.

Команда невероятно мотивирована. Возможно, прозвучит безумно, но в прошлом я видел немотивированных людей – даже в паддоке «Формулы-1». Пожалуй, это худшее, что может быть.

Не скажу, что все идеально. Разумеется, какие-то вещи нам нужно улучшить. Однако есть очень надежная основа, и мы движемся вперед.

Команде потребовался месяц, чтобы сделать руль с двойным сцеплением – смехотворно малый срок. Нас называют самой маленькой командой, и это так. Но подобная реакция – топ-уровень.

В Китае мы полностью перевернули ситуацию [после неудачи в Австралии ]. Дело не в везении. Все решает атмосфера в команде. Никто ничего не скрывает и не перекладывает ответственность», – сообщил француз.

