«Кадиллак» хочет подписать контракты с Боттасом и Пересом (The Race)

«Кадиллак» хочет заполучить Боттаса и Переса.

Команда «Кадиллак», которая войдет в число участников «Формулы-1» в 2026 году, близка к тому, чтобы окончательно сформировать состав пилотов на следующий сезон.

Как сообщает The Race со ссылкой на свои источники, руководство «Кадиллака » ведет активные переговоры и с Валттери Боттасом , и с Серхио Пересом . Вероятность, что оба гонщика будут выступать за «Кадиллак» в следующем сезоне очень высока.

Отмечается, что изначально в «Кадиллаке» планировали подписать одного опытного гонщика, а его напарником сделать достаточно молодого и перспективного пилота. Однако по итогам совещания акционеров, которое прошло в конце июля, было принято решение сделать ставку на двух опытных пилотов. После чего процесс переговоров и с Пересом, и с Боттасом ускорился.

