«Кадиллак» подписал контракт с Боттасом (RN365)

Боттас переходит в «Кадиллак».

Команда «Кадиллак» достигла договоренности о подписании контракта с одним из пилотов.

По информации Racingnews365 и Formula.hu, Валттери Боттас, ныне резервный пилот «Мерседеса», в 2026 году вернется в число активных участников чемпионата.

Официальное объявление о подписании контракта с Боттасом ожидается на следующей неделе. За время выступлений за «Мерседес» в период 2017-2021 года Боттас выиграл 10 гонок, 20 раз был на поуле, и 58 раз попадал на подиум.

Что касается Серхио Переса, чья кандидатура также была интересна «Кадиллаку», то вопрос остается открытым – Чеко еще может стать напарником Боттаса, хотя источники изданий отмечают, что в приглашении Переса может быть заинтересована команда «Альпин».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
