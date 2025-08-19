  • Спортс
  • Андреа Кими Антонелли: «Мне очень повезло – в «Мерседесе» у меня есть возможность учиться, не испытывая давления со стороны»
Андреа Кими Антонелли: «Мне очень повезло – в «Мерседесе» у меня есть возможность учиться, не испытывая давления со стороны»

Антонелли рад возможности учиться в дебютном сезоне в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признал, что выбранный командой подход помогает ему не чувствовать напряжения и стараться учиться с каждой проведенной гонкой.

«Я понимаю, что мне очень повезло оказаться в такой ситуации. Потому что, несмотря на выступления за топ-команду, у меня есть возможность учиться, не испытывая при этом сильного давления со стороны, когда от меня не требуют всегда быть лучшим и постоянно побеждать.

Да, конечно, и я и команда хотим побеждать всегда – таковы и мой настрой и желания команды. И каждый раз, когда я выезжаю на трассу, моя цель – это победа. И именно я буду в первую очередь недоволен каждый раз, когда понимаю, что выступаю ниже своих возможностей.

Но в то же время каждый раз, когда я допускаю какую-то ошибку, команда всегда меня поддерживает. И это тоже сильно помогает преодолевать трудности и ошибки и стараться стать лучше в следующий раз», – рассказал Антонелли.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
