Организаторы Гран-при Малайзии надеются вернуть этап в календарь «Формулы-1»

В Малайзии надеются на возвращение Гран-при «Ф-1».

Директор международного автодрома «Сепанг» Ажан Шарифман Ханиф рассказал о том, что организаторы Гран-при Малайзии хотели бы вернуть гонку в календарь «Формулы-1».

При этом в Малайзии понимают, что осуществить это будет трудно, учитывая количество желающих проводить Гран-при и финансовую сторону вопроса.

Гран-при Малайзии проводился с 1999 до 2017 года и пользовался большой популярностью среди как гонщиков, так и болельщиков.

«Мы не хотим повторять ошибки прошлого. Мы отпустили «Формулу-1», а вернуться теперь очень сложно. Надеюсь, с MotoGP мы эту ошибку не повторим.

Если говорить о потенциальном возвращении, то в списке ожидания уже много желающих. Ну и, конечно, проведение Гран-при будет стоить больших денег.

Нам назвали сумму в $70 млн за каждый Гран-при. И это не учитывая сумму на непосредственную организацию каждой гонки – до $5 млн. Так что в итоге возвращение Гран-при Малайзии обошлось бы нам более чем в $70 млн в год.

С учетом большого количества желающих сделать это будет непросто. Но если мы серьезно подойдем к делу, то сможем начать переговоры.

При этом в возвращении Гран-при Малайзии заинтересованы не только мы. Этого хотят многие люди в правительстве и из корпоративной среды. И если мы хотим вернуть Гран-при, нам нужно смотреть на то, как к делу подходят в Сингапуре. Там в проведении гонки заинтересованы и вносят свой вклад многие – от министров до корпоративного сектора, владельцев отелей и так далее», – рассказал Ханиф.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?