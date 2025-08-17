Зак Браун о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Осознаем риски, если говорить о возможности повторения сезона-2007»

В «Макларене» не хотят вмешиваться в борьбу Норриса и Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признал, что команда осознает наличие рисков проиграть титул из-за решения дать своим гонщикам свободно бороться друг с другом на трассе.

Наиболее известным примером, который и упомянул Браун, является сезон-2007, в котором выступавшие за «Макларен» Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон боролись друг с другом до самого конца и закончили год с одинаковым количеством очков – но при этом проиграли титул Кими Райкконену.

«Мы осознаем, что последствия могут быть как в 2007 году. Тогда два пилота «Макларена » набрали одинаковое количество очков, и проиграли титул, уступив одно очко Кими Райкконену . «Макларен» мог бы выиграть тот чемпионат, но кого именно из двух нужно было выбрать? Ведь тогда вы рискуете просто потерять пилота, которого решили не отдавать предпочтение.

Так что мы осознаем все риски с точки зрения гонщиков, если говорить о возможности повторения сезона-2007. И обратной стороной медали является фактор того, что если вы выберете одного пилота и отдадите ему приоритет, то второй потом просто уйдет из команды. Что как раз и случилось в конце 2007 года.

Я не думаю, что наши гонщики могут разругаться. Просто потому, что они прекрасно общаются, уважают друг друга, доверяют. И нам нравится это испытание – так что лично я с нетерпением жду нового сражения [Норриса и Пиастри]. Так что да, нам нравится эта борьба – и нельзя сказать, что мы не замечаем слона в комнате», – рассказал Браун.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!