  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Осознаем риски, если говорить о возможности повторения сезона-2007»
1

Зак Браун о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Осознаем риски, если говорить о возможности повторения сезона-2007»

В «Макларене» не хотят вмешиваться в борьбу Норриса и Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признал, что команда осознает наличие рисков проиграть титул из-за решения дать своим гонщикам свободно бороться друг с другом на трассе.

Наиболее известным примером, который и упомянул Браун, является сезон-2007, в котором выступавшие за «Макларен» Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон боролись друг с другом до самого конца и закончили год с одинаковым количеством очков – но при этом проиграли титул Кими Райкконену.

«Мы осознаем, что последствия могут быть как в 2007 году. Тогда два пилота «Макларена» набрали одинаковое количество очков, и проиграли титул, уступив одно очко Кими Райкконену. «Макларен» мог бы выиграть тот чемпионат, но кого именно из двух нужно было выбрать? Ведь тогда вы рискуете просто потерять пилота, которого решили не отдавать предпочтение.

Так что мы осознаем все риски с точки зрения гонщиков, если говорить о возможности повторения сезона-2007. И обратной стороной медали является фактор того, что если вы выберете одного пилота и отдадите ему приоритет, то второй потом просто уйдет из команды. Что как раз и случилось в конце 2007 года.

Я не думаю, что наши гонщики могут разругаться. Просто потому, что они прекрасно общаются, уважают друг друга, доверяют. И нам нравится это испытание – так что лично я с нетерпением жду нового сражения [Норриса и Пиастри]. Так что да, нам нравится эта борьба – и нельзя сказать, что мы не замечаем слона в комнате», – рассказал Браун.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoКими Райкконен
logoЛандо Норрис
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЗак Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл о сезоне-2025: «Нужно учиться радоваться маленьким победам»
сегодня, 09:27
Жак Вильнев о регламенте 2026 года: «Вряд ли конкуренты дадут «Мерседесу» второй раз застигнуть их врасплох»
сегодня, 08:54
«Не думаю, что у нас когда-либо были сомнения». Лоран Мекьес – о решении Ферстаппена остаться в «Ред Булл»
2сегодня, 08:20
MotoGP. Виньялес пропустит гонки в Австрии и Венгрии из-за травмы
вчера, 16:35
Оскар Пиастри выделил победы в Бахрейне и Барселоне: «Выберу их с точки зрения уровня выступлений, который я показал»
2вчера, 15:48
Ральф Шумахер: «При Мекьесе в «Ред Булл» больше не будет борьбы за власть. Но команде понадобится 2-3 года, чтобы все заработало»
4вчера, 14:16
MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й
4вчера, 13:32
Риккардо попал в аварию во время поездки на мотоцикле в Австралии
11вчера, 12:53
Карлос Сайнс: «Изначально надеялся, что «Уильямс» будет уверенно держаться в средней группе, что позволит мне бороться за очки»
5вчера, 11:34
Жак Вильнев о перспективах «Кадиллака»: «Уровень пилотов будет зависеть от того, какую сумму выложит команда»
4вчера, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото