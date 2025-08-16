0

MotoGP. Виньялес пропустит гонки в Австрии и Венгрии из-за травмы

Виньялес не сможет выступить на этапах в Австрии и Венгрии.

Пилот «Тек 3» Маверик Вильялес пропустит как минимум еще два Гран-при.

Виньялес получил травму в аварии на Гран-при Германии в прошлом месяце. Ранее Виньялес уже пропустил Гран-при Чехии, а теперь сделал попытку вернуться в гонки на Гран-при Австрии.

Испанец провел пятничные практики и даже принял участие в квалификации, но в итоге решил сняться с участия в спринте и гонке, поскольку понял, что физическое состояние не позволит ему в данный момент преодолеть дистанцию Гран-при.

По словам Виньялеса, он точно пропустит и Гран-при Венгрии, а затем оценит свое состояние перед этапом в Барселоне.

MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Маверик Виньялес
MotoGP Гран-при Австрии
logoчемпионат мира MotoGP
Тек 3
