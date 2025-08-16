MotoGP. Виньялес пропустит гонки в Австрии и Венгрии из-за травмы
Виньялес не сможет выступить на этапах в Австрии и Венгрии.
Пилот «Тек 3» Маверик Вильялес пропустит как минимум еще два Гран-при.
Виньялес получил травму в аварии на Гран-при Германии в прошлом месяце. Ранее Виньялес уже пропустил Гран-при Чехии, а теперь сделал попытку вернуться в гонки на Гран-при Австрии.
Испанец провел пятничные практики и даже принял участие в квалификации, но в итоге решил сняться с участия в спринте и гонке, поскольку понял, что физическое состояние не позволит ему в данный момент преодолеть дистанцию Гран-при.
По словам Виньялеса, он точно пропустит и Гран-при Венгрии, а затем оценит свое состояние перед этапом в Барселоне.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
