MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й
Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Австрии.
Лидер сезона, выступающий за «Дукати», укрепил свое положение победой в спринте на трассе «Ред Булл Ринг».
На старте в лидеры заезда вышел пилот «Грезини» Алекс Маркес, сумевший опередить обладателя поула Марко Беццекки («Априлия»).
Братья Маркесы долгое время вели борьбу за лидерство, и решающий обгон Марк сумел совершить за 5 кругов до финиша.
Вместе с Марком и Алексом Маркесами в тройку призеров по итогам спринта вошел Педро Акоста («КТМ»).
MotoGP
Гран-при Австрии
«Ред Булл Ринг»
16 августа 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 20.56,071
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,180
3. Педро Акоста («КТМ») +3,126
4. Марко Беццекки («Априлия») +4,032
5. Брэд Биндер («КТМ») +4,782
6. Фермин Альдегер («Грезини») +6,032
7. Энеа Бастианини («Тек 3») +8,294
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10,953
9. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +11,999
10. Хорхе Мартин («Априлия») +12,111
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,387
12. Лука Марини («Хонда») +13,704
13. Хоан Мир («Хонда») +13,822
14. Франко Морбиделли («ВР46») +14,564
15. Аи Огура («Трэкхаус») +18,414
16. Алекс Ринс («Ямаха») +19,365
17. Джек Миллер («Прамак») +20,844
18. Мигел Оливейра («Прамак») +21,581
Сошли:
Рауль Фернандес («Трэкхаус»)
Франческо Баньяя («Дукати»)