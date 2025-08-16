  • Спортс
MotoGP. Гран-при Австрии. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й

Марк Маркес выиграл спринт перед Гран-при Австрии.

Лидер сезона, выступающий за «Дукати», укрепил свое положение победой в спринте на трассе «Ред Булл Ринг».

На старте в лидеры заезда вышел пилот «Грезини» Алекс Маркес, сумевший опередить обладателя поула Марко Беццекки («Априлия»).

Братья Маркесы долгое время вели борьбу за лидерство, и решающий обгон Марк сумел совершить за 5 кругов до финиша.

Вместе с Марком и Алексом Маркесами в тройку призеров по итогам спринта вошел Педро Акоста («КТМ»).

MotoGP

Гран-при Австрии

«Ред Булл Ринг»

16 августа 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 20.56,071

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,180

3. Педро Акоста («КТМ») +3,126

4. Марко Беццекки («Априлия») +4,032

5. Брэд Биндер («КТМ») +4,782

6. Фермин Альдегер («Грезини») +6,032

7. Энеа Бастианини («Тек 3») +8,294

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +10,953

9. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +11,999

10. Хорхе Мартин («Априлия») +12,111

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,387

12. Лука Марини («Хонда») +13,704

13. Хоан Мир («Хонда») +13,822

14. Франко Морбиделли («ВР46») +14,564

15. Аи Огура («Трэкхаус») +18,414

16. Алекс Ринс («Ямаха») +19,365

17. Джек Миллер («Прамак») +20,844

18. Мигел Оливейра («Прамак») +21,581

Сошли:

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
