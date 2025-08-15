  • Спортс
  • «Южная Корея и Индия». Берни Экклстоун назвал Гран-при, о потере которых жалел больше всего
«Южная Корея и Индия». Берни Экклстоун назвал Гран-при, о потере которых жалел больше всего

Экклстоун назвал Южную Корею и Индию главными потерями календаря «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что считает Гран-при Индии и Гран-при Южной Кореи главными потерями чемпионата за время его управления гоночной серией.

Гран-при Кореи проводился в «Формуле-1» с 2010 до 2013 года, а Гран-при Индии – с 2011 до 2013 года.

«Южная Корея и Индия! Я бы очень, очень расстроен после потери гонок в этих странах. В таких вещах всегда присутствует фактор каких-то политических причин.

В случае с потерей Гран-при Индии все было очень просто. Люди там прекрасно поработали [над подготовкой трассой и проведением гонки], правда, но затем в какой-то момент положенные выплаты просто перестали доходить до ФОМ. И мы не знали, в чем именно была причина.

В итоге оказалось, что там возникла проблема с налоговой системой в Индии. Поэтому мы и не смогли продолжать, хотя трасса там была просто отличная», – рассказал Экклстоун.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
