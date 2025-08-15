Экс-механик «Феррари» Чигарини: «Не удивлюсь, если Хэмилтон обратиться к Феттелю за советом в попытках выпутаться из сложившейся ситуации»

Хэмилтон может обратиться за помощью к Феттелю.

Бывший механик «Феррари» Франческо Чигарини поделился мнением о проблемах, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в процессе адаптации к новому для него болиду итальянской команды.

По словам Чигарини, Хэмилтон не сможет добиться успеха, копируя настройки Леклера, и что в свое время с похожей проблемой столкнулся и Себастьян Феттель.

«Леклер предпочитает болид с очень резкой и подвижной передней осью и разгруженной и свободной задней осью. Для управления такой машиной ты должен очень хорошо ее чувствовать.

Когда Себастьян Феттель в свое время попытался скопировать этот вариант настроек болида, он в итоге выглядел на трассе как новичок. Думаю, именно это сейчас и происходит с Хэмилтоном.

Так что я не удивлюсь, если Хэмилтон обратиться к Феттелю за советом в попытках выпутаться из этой ситуации», – рассказал Чигарини.

