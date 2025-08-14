Экклстоун о переговорах по Гран-при Венгрии: «Люди из КГБ хотели убедиться, что «Ф-1» не навредит коммунистическому режиму»

Экклстоун поделился историей о КГБ и этапе в Венгрии.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о переговорах, которые предшествовали первому в истории этапу за «железным занавесом» – Гран-при Венгрии в 1986 году.

«Помню, однажды Тамаш [Рохонии, соратник Экклстоуна из Венгрии] сообщил, что нужно встретиться с какими-то правительственными чиновниками, чтобы обсудить подготовку к гонке. Оказалось, это люди из КГБ. Они просто хотели убедиться, что «Формула-1 » никак не навредит коммунистическому режиму.

Что касается практических вопросов, я хотел организовать гонку в городе, на старом автодроме «Неплигет». Но власти сказали, что «Ф-1» помешает животным [в одноименном парке] и испортит выходные людям. Когда мы поняли, что там не получится, пришлось искать другое место. Так мы оказались в Модьороде, который остается домом для трассы «Хунгароринг » уже почти 40 лет», – поделился воспоминаниями Берни.

