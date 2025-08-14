  • Спортс
  • Питер Уиндзор: «Алонсо выигрывал бы каждый Гран-при, если бы все выступали на поврежденных машинах»
5

Питер Уиндзор: «Алонсо выигрывал бы каждый Гран-при, если бы все выступали на поврежденных машинах»

Уиндзор назвал Алонсо сильнейшим пилотом сломанных болидов.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор порассуждал об особенностях многократных чемпионов мира Льюиса ХэмилтонаФеррари»), Макса Ферстаппена («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

«Хэмилтон справляется с плохими машинами хуже Ферстаппена и Алонсо? Это правда, но, я бы сказал, причина в том, что у Льюиса не было по-настоящему плохого болида в «Формуле-1» до 2022 года [в «Мерседесе»]. И это была не просто плохая, а адская машина: кенгуру на прямых, резкая избыточная поворачиваемость, никакого сцепления – кошмар, а не машина.

У Макса был год или два, когда «Ред Булл» не позволял побеждать в гонках из-за мотора, и часто он проводил прекрасные гонки, финишируя четвертым или пятым. Отчасти поэтому он настолько хорош: он умеет пилотировать довольно сложный болид, когда приходится чуть ли не снимать крыло, чтобы добиться приличной скорости на прямых.

Я бы сказал, Алонсо лучше работает с поврежденными машинами. Не уверен насчет плохих болидов. Алонсо тоже хорош, он хорош с любой техникой, но особенно с поврежденными машинами. Если бы у всех снимали по одному элементу аэродинамики на первом пит-стопе – переднее антикрыло, секцию заднего антикрыла, один из боковых понтонов или что угодно – Фернандо Алонсо наверняка бы выигрывал каждый Гран-при», – заявил эксперт на своем ютуб-канале. 

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФернандо Алонсо
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФеррари
Питер Уиндзор
logoЛьюис Хэмилтон
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМерседес
