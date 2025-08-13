Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, удивило ли его решение Макса Ферстаппена остаться в «Ред Булл» и не переходить в «Мерседес» в 2026-м.
«Нет, поскольку я верю, что он действовал стратегически. Макс знает, что у него есть вариант с уходом из «Ред Булл» в конце 2026 года. Это дает ему максимальную гибкость.
Если «Ред Булл» сохранит на удивление сильную форму, он будет в наилучшем положении. Если нет, он посмотрит, кто окажется впереди, и сменит команду.
Если «Мерседес» выйдет в лидеры с 2026 года, он получит многолетний контракт там [в 2027-м]. Переходить сейчас и заключать долгосрочное соглашение – это был бы более рискованный шаг», – поделился мыслями итальянец.
