  • Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»

Штайнер считает реалистичным контракт Ферстаппена с «Мерседесом» через год.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, удивило ли его решение Макса Ферстаппена остаться в «Ред Булл» и не переходить в «Мерседес» в 2026-м.

«Нет, поскольку я верю, что он действовал стратегически. Макс знает, что у него есть вариант с уходом из «Ред Булл» в конце 2026 года. Это дает ему максимальную гибкость.

Если «Ред Булл» сохранит на удивление сильную форму, он будет в наилучшем положении. Если нет, он посмотрит, кто окажется впереди, и сменит команду.

Если «Мерседес» выйдет в лидеры с 2026 года, он получит многолетний контракт там [в 2027-м]. Переходить сейчас и заключать долгосрочное соглашение – это был бы более рискованный шаг», – поделился мыслями итальянец.

Найджел Мэнселл о будущем Ферстаппена: «До сезона-2026 никто не узнает, у кого лучший болид. Известно одно: у «Мерседеса» будет фантастический мотор»

Лео Туррини: «Однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: web.de
