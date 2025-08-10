Лео Туррини: «Однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»
Туррини рассчитывает на Ферстаппена в «Феррари» в будущем.
Известный итальянский журналист Лео Туррини порассуждал о том, кого хотел бы видеть в «Феррари» после завершения карьеры Льюиса Хэмилтона.
«Что ж, если это абстрактный вопрос, то есть можно игнорировать контракты, условия, отношения с напарниками и прочее бла-бла-бла, я бы в любом случае выбрал Ферстаппена.
И, считаю, однажды мы увидим его в красном», – написал эксперт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
