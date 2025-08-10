Лео Туррини: «Однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»

Туррини рассчитывает на Ферстаппена в «Феррари» в будущем.

Известный итальянский журналист Лео Туррини порассуждал о том, кого хотел бы видеть в «Феррари » после завершения карьеры Льюиса Хэмилтона .

«Что ж, если это абстрактный вопрос, то есть можно игнорировать контракты, условия, отношения с напарниками и прочее бла-бла-бла, я бы в любом случае выбрал Ферстаппена.

И, считаю, однажды мы увидим его в красном», – написал эксперт.

Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»

Окружение Ферстаппена первым инициировало контакт с «Мерседесом». Гонщик остался в «Ред Булл» после переговоров (GPblog)