Ральф Шумахер: «Ред Булл» – главное разочарование 2025 года среди команд»
Ральф Шумахер назвал главное разочарование сезона «Ф-1».
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер критически высказался о регрессе «Ред Булл» по ходу 2025 года.
«Посмотрите на результаты. Нельзя не сказать – и люди невзлюбят меня за это – что главным разочарованием [сезона] среди команд стал «Ред Булл».
Безусловно, команда стартовала нормально, но сейчас ушла в тень. И низшей точкой стал Будапешт.
Не припомню, когда Макс Ферстаппен оказывался так далеко, если не считать выступлений за «Торо Россо», – отметил Ральф.
Рейтинг силы команд «Ф-1» перед отпуском: а «Феррари» точно вторая?
Найджел Мэнселл о будущем Ферстаппена: «До сезона-2026 никто не узнает, у кого лучший болид. Известно одно: у «Мерседеса» будет фантастический мотор»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости