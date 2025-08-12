Ральф Шумахер: «Ред Булл» – главное разочарование 2025 года среди команд»

Ральф Шумахер назвал главное разочарование сезона «Ф-1».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер критически высказался о регрессе «Ред Булл » по ходу 2025 года.

«Посмотрите на результаты. Нельзя не сказать – и люди невзлюбят меня за это – что главным разочарованием [сезона] среди команд стал «Ред Булл».

Безусловно, команда стартовала нормально, но сейчас ушла в тень. И низшей точкой стал Будапешт.

Не припомню, когда Макс Ферстаппен оказывался так далеко, если не считать выступлений за «Торо Россо», – отметил Ральф.

