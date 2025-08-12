  • Спортс
Гюнтер Штайнер назвал Пиастри явным фаворитом чемпионата: «Оскар стабильнее, спокойнее и реже ошибается, чем Норрис»

Штайнер оценил расклады в борьбе Пиастри с Норрисом.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о фаворите сезона-2025 и битве между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«На мой взгляд, это явно Оскар Пиастри. Он стабильнее, спокойнее и реже ошибается. Ландо тоже силен, без вопросов, но он продолжает допускать небольшие ошибки.

У Пиастри есть советник Марк Уэббер, который сам выступал на топ-уровне. Он знает, как все устроено, был напарником Себастьяна Феттеля. Он понимает, как справляться с давлением, и Пиастри к нему прислушивается. Пиастри очень зрелый пилот в психологическом плане. Как я считаю, это делает его фаворитом в противостоянии между двумя гонщиками «Макларена», – высказался итальянец.

Зак Браун: «Обсудим с Пиастри и Норрисом, как «Макларену» вести себя в случае титула одного из гонщиков»

Гюнтер Штайнер: «Норрис из-за ошибок все еще второй в чемпионате, пусть и перехитрил Пиастри в Венгрии»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: web.de
