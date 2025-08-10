Гюнтер Штайнер: «Норрис из-за ошибок все еще второй в чемпионате, пусть и перехитрил Пиастри в Венгрии»

Штайнер напомнил Норрису о ключевой роли ошибок в чемпионской гонке.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер проанализировал победную стратегию Ландо Норриса на Гран-при Венгрии и нюансы борьбы за титул с напарником по «Макларену » Оскаром Пиастри .

«Считаю, он перехитрил [Пиастри], его и инженера. [Норрис] молодец со своими инженером и стратегом. Они перехитрили Оскара.

Но угадайте, где был бы Ландо без своих маленьких ошибок? Если бы в Канаде ему хватило терпения и он остался на пятом месте, где бы он был? Да, он бы лидировал в чемпионате – полагаю, с отрывом в одно очко.

Однако все эти «если» и «но» очков не приносят. Если бы он не допустил ошибку и не врезался в старого доброго Оскара… А сейчас он все еще второй, пусть и перехитрил его в Венгрии», – поделился мыслями итальянец в подкасте The Red Flags.

