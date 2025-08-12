Колапинто ищет варианты в «Индикаре» и WEC (Formula 1 Magazine)

Колапинто готовится к уходу из «Ф-1».

Пилот «Альпин» Франко Колапинто покинет команду и «Формулу-1» в обозримом будущем.

Как сообщает RacingNews365 со ссылкой на Formula 1 Magazine, менеджеры аргентинца уже начали искать варианты в «Индикаре » и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ).

Франко должен выйти на старт на Гран-при Нидерландов после летнего перерыва, однако сохранение места на сезон-2026 становится все менее вероятным.

