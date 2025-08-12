Колапинто ищет варианты в «Индикаре» и WEC (Formula 1 Magazine)
Колапинто готовится к уходу из «Ф-1».
Пилот «Альпин» Франко Колапинто покинет команду и «Формулу-1» в обозримом будущем.
Как сообщает RacingNews365 со ссылкой на Formula 1 Magazine, менеджеры аргентинца уже начали искать варианты в «Индикаре» и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
Франко должен выйти на старт на Гран-при Нидерландов после летнего перерыва, однако сохранение места на сезон-2026 становится все менее вероятным.
«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)
Мартин Брандл о Колапинто: «Для Бриаторе гонщики как лампочки: тебя выкрутят и поставят новую»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
