«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)

Колапинто рискует потерять место в «Альпин» перед финалом сезона.

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто , не заработавший ни одного очка в 2025 году, попал в аварию на шинных тестах «Пирелли », что вызвало слухи о немедленном увольнении.

По информации PlanetF1, разговоры о замене Колапинто на резервного пилота «Мерседеса » Валттери Боттаса безосновательны. Франко будет выступать за французскую команду после летнего перерыва, увольнение в ближайшее время исключено. Если аргентинец наберет форму, то станет претендентом на место в «Альпин» на сезон-2026.

Если же Колапинто продолжит испытывать трудности, возможна замена на последние два или три этапа 2025 года. Вероятнее всего, в таком случае место Франко займет резервный пилот команды Пауль Арон.

Издание подчеркивает, что перестановка случится лишь в случае полного отсутствия прогресса со стороны Колапинто.

