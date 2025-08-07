«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)
Гонщик «Альпин» Франко Колапинто, не заработавший ни одного очка в 2025 году, попал в аварию на шинных тестах «Пирелли», что вызвало слухи о немедленном увольнении.
По информации PlanetF1, разговоры о замене Колапинто на резервного пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса безосновательны. Франко будет выступать за французскую команду после летнего перерыва, увольнение в ближайшее время исключено. Если аргентинец наберет форму, то станет претендентом на место в «Альпин» на сезон-2026.
Если же Колапинто продолжит испытывать трудности, возможна замена на последние два или три этапа 2025 года. Вероятнее всего, в таком случае место Франко займет резервный пилот команды Пауль Арон.
Издание подчеркивает, что перестановка случится лишь в случае полного отсутствия прогресса со стороны Колапинто.
