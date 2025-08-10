Мартин Брандл о Колапинто: «Для Бриаторе гонщики как лампочки: тебя выкрутят и поставят новую»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил шаткое положение Франко Колапинто в «Альпин». Эксперт напомнил, что исполнительный советник французской команды Флавио Бриаторе не отличается терпением по отношению к своим подопечным.
«Колапинто все еще тут, не так ли? Ходят разные истории о его спонсорах, которые то приходят, то нет.
Безусловно, выступает он не особенно здорово. В «Уильямсе» он поначалу смотрелся впечатляюще, верно? А после часто попадал в аварии в «Уильямсе».
Так что это не предвещает ничего хорошего. Полагаю, расклады перед сезоном-2026 определенно не сулят ничего хорошего.
Проблема в том, что для Флавио, как я отлично знаю, гонщики являются расходным материалом. В некотором смысле таков его стиль работы: тут жесткий бизнес, а не школа, и я много раз это повторял. Если не даешь результат, ты как лампочка. Тебя выкрутят и поставят новую», – высказался журналист на Гран-при Венгрии.
