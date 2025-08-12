  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон не бесполезен, но потерял уверенность в себе и не оправдывает ожиданий»
2

Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон не бесполезен, но потерял уверенность в себе и не оправдывает ожиданий»

Штайнер проанализировал неудачи и резкие заявления Хэмилтона в «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о цитате Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии: семикратный чемпион «Формулы-1» назвал себя «бесполезным» и предположил, что «Феррари» стоит найти другого пилота.

«Он не бесполезен, но в данный момент не показывает то, чего от него ожидали. Он недоволен собой. Ожидания со стороны болельщиков огромные – вероятно, слишком высокие.

У него не получается в «Феррари», с этим не поспоришь. Прямое сравнение с напарником – всегда наиболее показательный критерий, и видно, что [Шарль Леклер] лучше.

Я всегда говорил, что Хэмилтону нужно дать время до лета. Однако по ситуации на данный момент он просто не оправдывает ожиданий.

Он потерял уверенность в себе. Если больше не веришь в себя, ты не можешь показывать результат. Просто вспомните: когда объявили о переходе в «Феррари», поднялась огромная шумиха. Семикратный чемпион мира в Скудерии – звучало как в сказке. И, разумеется, у него были высокие ожидания от себя. Если они не оправдываются, теряешь уверенность в себе.

Гонщику топ-уровня приходится адаптироваться к болиду, который у него есть. Если в каких-то аспектах машина сложная, пилот должен приспособиться к ней, а не наоборот. Болид хороший, я бы не стал искать оправдания для Льюиса.

Гюнтер также высказался о будущем 40-летнего Льюиса:

«Возраст всегда играет роль, я по себе замечаю (смеется). Но он в отличной форме. Конечно, с возрастом не становишься быстрее, однако он определенно способен выступать на высоком уровне еще несколько лет.

Но если перестаешь получать удовольствие и просто сражаешься с собой, смысла нет. Тогда лучше сказать: я попытался, не получилось, теперь я ухожу.

[Если выступления не улучшатся] я вполне могу представить, что он скажет в конце сезона: «Вот и все. Я не буду терпеть это еще год».

[Но] в 2026-м будут новые машины, новые моторы, и никто толком не знает, кто окажется в лидерах. Может, он скажет: «Я попробую». Если и тогда не получится, значит, на этом все, пусть даже не сразу. Если он захочет уйти, важно сообщить заранее, чтобы команда нашла замену».

Сайт «Ф-1» включил цитату о «бесполезном» Хэмилтоне и подиум Хюлькенберга в топ-5 «безумных историй» 2025-го

Фредерик Вассер: «Феррари» недооценила вызов для Хэмилтона в начале сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: web.de
