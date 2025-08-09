Сайт «Ф-1» включил цитату о «бесполезном» Хэмилтоне и подиум Хюлькенберга в топ-5 «безумных историй» 2025-го
Официальный сайт «Формулы-1» определил пятерку «безумных историй» нынешнего сезона.
Портал упомянул перестановку в «Ред Булл» после второй гонки года (место Лиама Лоусона занял Юки Цунода), уход Оливера Оукса и Кристиана Хорнера с постов руководителей «Альпин» и «Ред Булл», а также «глупый сезон» Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла – нидерландца связывали с переходом в «Мерседеса», однако он решил остаться в «Ред Булл».
Кроме того, в список включили первый в карьере подиум гонщика «Заубера» Нико Хюлькенберга на Гран-при Великобритании и заявления Льюиса Хэмилтона о смене пилота «Феррари».
«Я абсолютно бесполезен. Пожалуй, нам нужно сменить гонщика», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» после 12-го места в квалификации к Гран-при Венгрии.
