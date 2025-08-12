  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон о возвращении в «Ред Булл»: «Я слишком занят, чтобы серьезно думать о будущем»
0

Лиам Лоусон о возвращении в «Ред Булл»: «Я слишком занят, чтобы серьезно думать о будущем»

Лоусон ответил на вопрос о потенциальном возвращении в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился мыслями о двух Гран-при в составе «Ред Булл» и шансах вернуться в топ-команду.

«Я был очень рад возможности в деталях увидеть все, что делает [Макс Ферстаппен]. Мы смотрим на графики скорости, точки торможения, работу с газом, передачами и тому подобное. На самом деле мы видим, кто что делает, и я уже сравнивал свой подход с подходом Макса.

Но было интересно увидеть детали, которые ты не получаешь, если находишься в другой команде. Однако за два уик-энда очень тяжело почерпнуть многое.

Возвращение? Откровенно говоря, я слишком занят в этом году, чтобы серьезно думать о будущем. Я сосредоточен на том, чтобы проводить успешные гонки. Да, в последнее время они были, но три или сколько их было из 12 – недостаточно. Нужно больше таких гонок, а потом посмотрим», – заявил Лиам.

Лоусон близок к сохранению места в «Ф-1» в 2026-м, возможно возвращение в «Ред Булл» (NZ Herald)

Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРед Булл
logoЛиам Лоусон
возможные переходы
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Колапинто ищет варианты в «Индикаре» и WEC (Formula 1 Magazine)
122 минуты назад
Перес и «Кадиллак» согласовали контракт на сезон-2026 (PlanetF1)
5сегодня, 12:51
Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон не бесполезен, но потерял уверенность в себе и не оправдывает ожиданий»
2сегодня, 12:38
Хэмилтон имеет право продлить контракт с «Феррари» на 2027-й вне зависимости от результатов (GdS)
27сегодня, 10:25
Джейс Воулз о болидах-2026: «Нужно снизить нагрузку на пилотов – она очень серьезная»
1сегодня, 09:53
Журналист Бенсон: «В «Мерседесе» и «Макларене» научились не искать виновных, в «Феррари» Бинотто игнорировали ошибки – это совсем другое»
1сегодня, 09:19
Эмерсон Фиттипальди: «Бортолето всех удивил, вышел на новый уровень в «Ф-1»
сегодня, 08:35
Алекс Албон: «В 2026-м успеха добьются гонщики, чьи когнитивные способности позволят эффективно управлять батареей»
8вчера, 17:17
Эмерсон Фиттипальди: «Нанял бы Ферстаппена в свою команду. Макс на другом уровне, тащит болид на себе»
11вчера, 16:18
Сеть веганских бургерных Хэмилтона начала процедуру ликвидации
40вчера, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
сегодня, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
вчера, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
вчера, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото