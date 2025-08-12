Лиам Лоусон о возвращении в «Ред Булл»: «Я слишком занят, чтобы серьезно думать о будущем»

Лоусон ответил на вопрос о потенциальном возвращении в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон поделился мыслями о двух Гран-при в составе «Ред Булл» и шансах вернуться в топ-команду.

«Я был очень рад возможности в деталях увидеть все, что делает [Макс Ферстаппен ]. Мы смотрим на графики скорости, точки торможения, работу с газом, передачами и тому подобное. На самом деле мы видим, кто что делает, и я уже сравнивал свой подход с подходом Макса.

Но было интересно увидеть детали, которые ты не получаешь, если находишься в другой команде. Однако за два уик-энда очень тяжело почерпнуть многое.

Возвращение? Откровенно говоря, я слишком занят в этом году, чтобы серьезно думать о будущем. Я сосредоточен на том, чтобы проводить успешные гонки. Да, в последнее время они были, но три или сколько их было из 12 – недостаточно. Нужно больше таких гонок, а потом посмотрим», – заявил Лиам.

