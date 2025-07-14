Лоусон близок к сохранению места в «Ф-1» в 2026-м, возможно возвращение в «Ред Булл» (NZ Herald)

Позиции Лоусона в системе «Ред Булл» усилились перед сезоном-2026.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон с высокой вероятностью продолжит выступать в «Формуле-1». Гонщик близок к тому, чтобы остаться в команде в 2026 году, сообщает статусное новозеландское издание NZ Herald со ссылкой на собственные источники.

Не исключено и новое повышение в «Ред Булл», если старшая команда откажется от перехода Изака Аджара.

В данный момент за «Ред Булл » выступают Макс Ферстаппен и Юки Цунода , каждый из которых может покинуть команду. Если потребуется, Лоусон и Аджар проведут оставшуюся часть сезона, соревнуясь за место в топ-коллективе.

В то же время «Ред Булл» хочет, чтобы за «Рейсинг Буллз» в 2026 году выступал как минимум один опытный пилот. Кроме того, пока что ни один гонщик не возвращался в «Ред Булл» после понижения.

Издание подчеркивает, что Лоусон сыграл «огромную роль» в развитии болида «Рейсинг Буллз » и помогал советами Аджару.

Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?