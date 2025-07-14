Лоусон близок к сохранению места в «Ф-1» в 2026-м, возможно возвращение в «Ред Булл» (NZ Herald)
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон с высокой вероятностью продолжит выступать в «Формуле-1». Гонщик близок к тому, чтобы остаться в команде в 2026 году, сообщает статусное новозеландское издание NZ Herald со ссылкой на собственные источники.
Не исключено и новое повышение в «Ред Булл», если старшая команда откажется от перехода Изака Аджара.
В данный момент за «Ред Булл» выступают Макс Ферстаппен и Юки Цунода, каждый из которых может покинуть команду. Если потребуется, Лоусон и Аджар проведут оставшуюся часть сезона, соревнуясь за место в топ-коллективе.
В то же время «Ред Булл» хочет, чтобы за «Рейсинг Буллз» в 2026 году выступал как минимум один опытный пилот. Кроме того, пока что ни один гонщик не возвращался в «Ред Булл» после понижения.
Издание подчеркивает, что Лоусон сыграл «огромную роль» в развитии болида «Рейсинг Буллз» и помогал советами Аджару.
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