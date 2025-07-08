Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»

Разворот Ферстаппена в Сильверстоуне поразил Лоусона.

Пилот «Рейсинг Буллз » и бывший напарник Макса Ферстаппена по «Ред Булл » Лиам Лоусон сошел на первом круге Гран-при Великобритании, после чего общался с прессой.

Во время интервью новозеландец отвлекся на разворот Ферстаппена на рестарте.

«В жизни такого не видел. Я никогда, никогда не видел, чтобы Макс развернул машину.

Он поймал болид, технически он поймал. Наверное, он все равно выиграет гонку», – заявил Лиам со смехом.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал пятым.

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