  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»
0

Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»

Разворот Ферстаппена в Сильверстоуне поразил Лоусона.

Пилот «Рейсинг Буллз» и бывший напарник Макса Ферстаппена по «Ред Булл» Лиам Лоусон сошел на первом круге Гран-при Великобритании, после чего общался с прессой.

Во время интервью новозеландец отвлекся на разворот Ферстаппена на рестарте.

«В жизни такого не видел. Я никогда, никогда не видел, чтобы Макс развернул машину.

Он поймал болид, технически он поймал. Наверное, он все равно выиграет гонку», – заявил Лиам со смехом.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал пятым.

Переполох между Ферстаппеном и Пиастри: странный маневр Оскара погубил гонку обоим

Лоусон сошел на старте Гран-при Великобритании после столкновения с Оконом

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
Гран-при Великобритании
logoРед Булл
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хюлькенберг дважды отклонил стратегические приказы «Заубера» на пути к первому подиуму с 19-го места
12 минут назад
Президент ФИА надеется на возвращение моторов V8 в 2029-м: «Команды «Ф-1» понимают, что это правильно»
5сегодня, 09:44
Гельмут Марко о выборе Переса на 2021-й: «Чеко выиграл гонку, Хюлькенберг упускал шансы. Чем старше Нико, тем реже ошибается»
1сегодня, 09:05
«Алонсо даже не близок». Уилл Бакстон о Диксоне, выигравшем гонку в 21-м сезоне «Индикара» подряд
9сегодня, 08:30
Карлос Сайнс о столкновении с Леклером: «Я немного сыт по горло ситуациями, на которые мы никак не можем повлиять»
8вчера, 17:59
Мартин Брандл: «Несмотря на разворот, Ферстаппену удалось спасти гонку»
1вчера, 17:06
Гасли обошел Хюлькенберга в рейтинге лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии The Race
26вчера, 16:03
Руководитель «Заубера» о подиуме Хюлькенберга: «Это одно из лучших выступлений на «Сильверстоуне», что я когда-либо видел»
4вчера, 15:14
Фредерик Вассер: «Мы потеряли данные GPS с болида Хэмилтона – на протяжении всей гонки приходилось действовать вслепую»
11вчера, 14:37
Ландо Норрис о поддержке фанатов: «Мне и очень немногим, особенно британцам, доводится испытать такое. Потрясающе продолжить британское правление в Сильверстоуне»
5вчера, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15