Лиам Лоусон о развороте Ферстаппена: «В жизни такого не видел. Технически Макс поймал болид. Наверное, он все равно выиграет гонку»
Разворот Ферстаппена в Сильверстоуне поразил Лоусона.
Пилот «Рейсинг Буллз» и бывший напарник Макса Ферстаппена по «Ред Булл» Лиам Лоусон сошел на первом круге Гран-при Великобритании, после чего общался с прессой.
Во время интервью новозеландец отвлекся на разворот Ферстаппена на рестарте.
«В жизни такого не видел. Я никогда, никогда не видел, чтобы Макс развернул машину.
Он поймал болид, технически он поймал. Наверное, он все равно выиграет гонку», – заявил Лиам со смехом.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал пятым.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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