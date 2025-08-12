  • Спортс
  • Журналист Бенсон: «В «Мерседесе» и «Макларене» научились не искать виновных, в «Феррари» Бинотто игнорировали ошибки – это совсем другое»
Журналист Бенсон: «В «Мерседесе» и «Макларене» научились не искать виновных, в «Феррари» Бинотто игнорировали ошибки – это совсем другое»

Бенсон рассказал о разнице между последними чемпионами «Ф-1» и «Феррари».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон поделился рассуждениями о том, почему «Феррари» давно не удается завоевать титул в «Формуле-1».

«Люди, работавшие в «Феррари» и впоследствии ее покинувшие, часто обсуждают культуру в команде и проблемы, которые она создает. Они говорят, что сотрудники склонны защищать себя и обвинять других людей или отделы компании, когда возникают трудности.

Но командам «Ф-1» необходим коллективизм для выступлений на высшем уровне: все должны работать в одном направлении, полностью доверять друг другу – без необходимости указывать друг на друга пальцем, когда что-то идет не так.

Если сотрудники беспокоятся за свое место или трудятся в парадигме «он или я», структура чрезмерно упрощается и теряет устойчивость.

Это противоположность подходу, которому «Мерседес» научился в 2014-2021 годы, эпоху доминирования – «не надо искать виновных». Сейчас эту культуру успешно привил «Макларен».

Не хочу сказать, что в этом проблема сегодняшней «Феррари» – я не знаю. Но, безусловно, так было в прошлом, как утверждали люди, видевшие это сами.

Последний руководитель команды Маттиа Бинотто рассуждал о том, чтобы привить такой тип культуры в «Феррари», но так и не выяснилось, работала ли она. На самом деле многим казалось, что подход превратился в игнорирование ошибок, а это совсем другое.

Теперь же Фредерик Вассер пытается внедрить что-то похожее. Вассер получил новый контракт и доверие со стороны руководства – председателя правления Джона Элканна и исполнительного директора Бенедетто Виньи. Теперь задача «Феррари» – сделать так, чтобы все сработало», – написал журналист.

Фредерик Вассер: «Хорнеру и Тодту потребовалось время, чтобы побеждать. 2026-й – шанс для «Феррари»

Главная командная дуэль «Ф-1» – «Феррари» против «Мерседеса». Кто фаворит в битве за титул вице-чемпиона?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
