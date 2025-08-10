Фредерик Вассер: «Хорнеру и Тодту потребовалось время, чтобы побеждать. 2026-й – шанс для «Феррари»

Вассер полагает, что ему нужно время для побед с «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер порассуждал о долгом пути Скудерии к успехам.

«Я действительно убежден, что требуется время. Требуется время в «Феррари», но в любом другом месте. Можно вспомнить приход Кристиана [Хорнера] в «Ред Булл » или Жана [Тодта] в «Феррари» – до всех этих успехов им потребовалось время, чтобы одержать первую победу.

Нужно несколько лет, чтобы выстроить команду, набрать подходящих людей и сработаться с ними. Мы в «Ф-1» стремимся к гибкости, но реальность такова, что существует большая инерция.

Не секрет, что «Феррари» хочет снова побеждать, однако перед нами стоит задача, и цель абсолютно ясна. Мы приложим все усилия, чтобы ее достичь. Победа в чемпионате – большая цель. Мы сильно прибавили во всех аспектах, но теперь нужно чуть больше времени, чтобы собрать все воедино, и вызов 2026 года – хороший шанс», – отметил босс.

