Сеть веганских бургерных Хэмилтона начала процедуру ликвидации

Сеть ресторанов Neat Burger, которая специализировалась на веганских бургерах, вошла в стадию ликвидации.

Сооснователем фирмы являлся пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , в число инвесторов входил актер Леонардо Ди Каприо.

Компания открыла заведения в Лондоне, Милане и Нью-Йорке, но в последние годы столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

На прошлой неделе семикратный чемпион «Формулы-1» объявил о новом продукте в своем другом бизнесе – производстве безалкогольного аналога текилы.

