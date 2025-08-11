Сеть веганских бургерных Хэмилтона начала процедуру ликвидации
Сеть ресторанов Neat Burger, которая специализировалась на веганских бургерах, вошла в стадию ликвидации.
Сооснователем фирмы являлся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, в число инвесторов входил актер Леонардо Ди Каприо.
Компания открыла заведения в Лондоне, Милане и Нью-Йорке, но в последние годы столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.
На прошлой неделе семикратный чемпион «Формулы-1» объявил о новом продукте в своем другом бизнесе – производстве безалкогольного аналога текилы.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
