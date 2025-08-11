Фредерик Вассер о реакции Леклера на проблемы: «Шарль никогда не сдается, подгоняет «Феррари» и себя, с Хэмилтоном сильное сотрудничество»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оценил сезон-2025 Шарля Леклера, который завоевал пять подиумов и один поул.
«Он выступает хорошо. Безусловно, сезон непростой, Шарлю нелегко, команде тоже. Пилоту гораздо проще, когда болид летит по трассе. Мы же в начале года столкнулись с проблемами, но реакция была позитивной и очень хорошей.
Когда у тебя большие ожидания и сразу начинаются проблемы, очень легко сдаться, но он никогда не сдается. Он всегда старается сам, подгоняет команду, подгоняет себя, с Льюисом сложилось очень сильное сотрудничество.
Это очень позитивно, ведь в такой ситуации проявляется реакция людей», – подчеркнул француз.
