Фредерик Вассер о реакции Леклера на проблемы: «Шарль никогда не сдается, подгоняет «Феррари» и себя, с Хэмилтоном сильное сотрудничество»

Босс Скудерии похвалил выступления и настрой Леклера.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер оценил сезон-2025 Шарля Леклера , который завоевал пять подиумов и один поул.

«Он выступает хорошо. Безусловно, сезон непростой, Шарлю нелегко, команде тоже. Пилоту гораздо проще, когда болид летит по трассе. Мы же в начале года столкнулись с проблемами, но реакция была позитивной и очень хорошей.

Когда у тебя большие ожидания и сразу начинаются проблемы, очень легко сдаться, но он никогда не сдается. Он всегда старается сам, подгоняет команду, подгоняет себя, с Льюисом сложилось очень сильное сотрудничество.

Это очень позитивно, ведь в такой ситуации проявляется реакция людей», – подчеркнул француз.

