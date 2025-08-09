Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»

Уиндзор сравнил звезд «Ф-1» с идеальным гонщиком – Ферстаппеном.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор назвал лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена ориентиром для остальных и оценил его соперников.

«У Оскара [Пиастри] невероятно быстрые руки и, наверное, он отлично работает ногами. Я недостаточно видел для того, чтобы утверждать, что он работает ногами на уровне Джорджа [Расселла] и Фернандо [Алонсо ], но, полагаю, так и есть – или на уровне Макса и Шарля [Леклера].

Могу лишь сказать, что фактически Шарль делает то же, что и Макс, но, пожалуй, с пульсом на 30 ударов выше. Он просто более эмоциональный парень.

В то время как Макс является воплощенным совершенством, правда. Считаю, он действует идеально, при этом оставаясь очень спокойным. Прекрасные руки, прекрасные ноги, прекрасное все», – заявил эксперт на своем ютуб-канале.

