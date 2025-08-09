Жак Вильнев поставил Ферстаппена выше Ньюи: «Макс – ключевой фактор, он сделал «Ред Булл» чемпионом»
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев не согласился, что в современной «Формуле-1» роль пилота минимальна, и привел в пример лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Что ж, [гонщики] невероятно важны. Просто посмотрите на Ферстаппена. Он тащит эту команду. Он сделал команду чемпионом», – заявил канадец.
Эксперт признал заслуги конструктора Эдриана Ньюи, перешедшего в «Астон Мартин», но поставил пилота выше:
«[Ферстаппен] был ключевым фактором. Вместе с Эдрианом Ньюи, но именно он был ключевым фактором.
И вместе с Хорнером - благодаря тому, как он руководил всей группой. А потом все немного пошло наперекосяк. Но [Ферстаппен] был крайне, крайне важен – это ключевой элемент».
