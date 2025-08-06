  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Отец всегда засекал круги в картинге с задержкой, чтобы я не зазнавался»
12

Джордж Расселл: «Отец всегда засекал круги в картинге с задержкой, чтобы я не зазнавался»

Расселл рассказал, как отец ограждал его от самоуверенности.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о приеме, который его отец использовал в картинге.

«Я всегда считал, что недостаточно хорош для своего отца. Когда мы гонялись в картинге, не было настоящего анализа данных, во время тренировок у нас даже не было времен на круге – мой отец засекал их секундомером.

Примерно через пять лет я узнал, что он всегда засекал круги с задержкой, чтобы времена были медленнее, чем на самом деле. Он всегда так делал, чтобы я не зазнавался, не стал самоуверенным, и это был потрясающий, очень важный урок для меня.

Мальчиком я думал о том, что редко вижу отца, а когда вижу, он кричит и недоволен мной. Мне казалось, я его подвожу. Это было по-настоящему тяжело. Но когда мне было примерно 17 лет, я осознал, что дело не только в финансовых вложениях – это отдельная тема, дело в его усилиях. Он пахал как проклятый, чтобы предоставить мне такую возможность», – сообщил британец в подкасте Untapped.

Джордж Расселл о совете от Джоковича: «Новак очень рад, что не пропускал тренировки в молодости. Хочу выступать, когда мне будет далеко за 40»

«Мерседес» запостил фразу Расселла про вынос Норриса Пиастри: «Джордж очень хотел снова победить»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Mirror
logoМерседес
logoДжордж Расселл
картинг
logoФормула-1
