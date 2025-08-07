Зак Браун: «Новичок Хэмилтон раздражал Алонсо в 2007-м, уверен, но Норрис о Пиастри ничего подобного не говорит»

Норрис не относится к Пиастри как Алонсо к Хэмилтону, убежден Браун.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун сомневается, что корректно проводить параллели между парой пилотов 2007 года (Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон ) и нынешними гонщиками (Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри ).

В частности, менеджер не считает, что потенциальное поражение больнее ударит по более опытному гонщику – Норрису.

«Если бы это был первый год [Пиастри], тогда была бы реакция: «Этот новичок заставляет меня попотеть». Но, считаю, они уже «ветераны», и неважно, кто выступает в команде дольше.

Думаю, [у Норриса] настрой такой: «Я хочу выиграть титул, и напарник – мой главный соперник», вот и все. Вряд ли это сделает [поражение] более или менее тяжелым для любого из них. Они оба чувствуют шанс на чемпионство, а победить может лишь один. Уверен, для проигравшего это будет трудная ситуация, если мы предположим, что выиграет напарник. Но, считаю, длительность пребывания в команде уже не играет роли.

Уверен, Фернандо думал: «Блин, этот Льюис только что пришел, это очень раздражает». Но [Норрис] ничего подобного не говорит», – отметил босс.

