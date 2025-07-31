Макс Ферстаппен: «Для меня всегда было ясно, что я в любом случае останусь в «Ред Булл»

Ферстаппен подтвердил, что остается в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что продолжит выступать за австрийскую команду в следующем сезоне.

На протяжении нескольких месяцев в прессе регулярно появлялись слухи о том, что Ферстаппен рассматривает предложение «Мерседеса », однако в итоге нидерландец заявил, что никогда всерьез не думал об уходе.

«Я никогда ничего не говорил по данному вопросу, просто потому что в первую очередь сосредоточен на общении со своей командой – относительно того, как мы можем улучшить свои выступления. А также на обсуждении идей на следующий сезон. Так что мне просто было нечего добавить.

Но я думаю, что сейчас пришло время остановить весь этот поток слухов. И для меня всегда было ясно, что я в любом случае останусь в «Ред Булл». Как мне кажется, в команде были такие же настроения, ведь мы постоянно обсуждали вопросы того, что мы можем сделать с машиной. Если же ты не заинтересован в том, чтобы остаться в команде, то и не будешь обсуждать подобные вещи. В моем случае этого никогда не было», – рассказал Ферстаппен.

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