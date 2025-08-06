Жак Вильнев: «Настоящее противостояние Хэмилтона с Леклером будет в 2026-м»

Вильнев ожидает истинную проверку для Хэмилтона в следующем сезоне.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал неудачи Льюиса Хэмилтона в сравнении с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером .

«У Льюиса был совершенно другой опыт в «Формуле-1», он всегда работал с английскими и немецкими методами, а теперь понимает, насколько сильно все отличается в «Феррари». Безусловно, удивляет, что он настолько деморализован. Такое ощущение, что в «Феррари» всегда какая-то путаница с решениями и коммуникацией, даже по радио, и это не способствует адаптации.

Настоящее противостояние с Леклером будет в следующем году. Эта машина не построена под Хэмилтона, в то время как с новым регламентом все начнется с чистого листа.

Тем не менее ожиданий от его прихода было много, и невозможно отрицать, что первый период разочаровал», – отметил канадец.

