Джордж Расселл – Пиастри: «Почему ты не вынес Норриса? Было бы здорово»

Расселл пошутил о том, как Пиастри чуть не врезался в Норриса.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поиронизировал над плотной борьбой напарников по «Макларену » Ландо Норриса и Оскара Пиастри за победу.

Перед награждением призеры пересматривали лучшие моменты гонки. В одном из эпизодов Пиастри был близок к столкновению с Норрисом.

«Почему ты его не вынес? Было бы здорово», – произнес Джордж, финишировавший третьим.

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й

