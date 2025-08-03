Джордж Расселл – Пиастри: «Почему ты не вынес Норриса? Было бы здорово»
Расселл пошутил о том, как Пиастри чуть не врезался в Норриса.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поиронизировал над плотной борьбой напарников по «Макларену» Ландо Норриса и Оскара Пиастри за победу.
Перед награждением призеры пересматривали лучшие моменты гонки. В одном из эпизодов Пиастри был близок к столкновению с Норрисом.
«Почему ты его не вынес? Было бы здорово», – произнес Джордж, финишировавший третьим.
Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й
Ландо Норрис: «Не думал, что стратегия с одним пит-стопом принесет победу. Превосходный результат»
