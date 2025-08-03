  • Спортс
23

Ландо Норрис: «Не думал, что стратегия с одним пит-стопом принесет победу. Превосходный результат»

Норрис рад победе на Гран-при Венгрии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги победной для него гонки в Венгрии, поделившись мнением о том, что именно позволило ему реализовать стратегию с одним пит-стопом и завершить заезд на первой позиции.

«Я просто мертвый. Правда. Это было очень тяжело. Мы изначально не планировали ехать гонку с одним пит-стопом, но после того, что случилось на первом круге эта стратегия стала нашим единственным шансом вернуться в игру.

На последнем отрезке, когда Оскар быстро догонял меня, я выкладывался на абсолютном максимуме. От этого итоговая награда еще приятнее. Превосходный результат.

Я не думал, что стратегия с одним пит-стопом принесет нам победу. Мне казалось, что мы можем рассчитывать максимум на второе место. При этом я понимал, что оказавшись на чистой трассе смогу атаковать и тогда, возможно, у нас все получится.

В любом случае, подобные вещи – это всегда риск. От тебя требуется не допускать ошибок, ты должен хорошо проезжать свои круги, у вас должна быть хорошая стратегия. Сегодня у нас все это было.

Мы с Оскаром ведем настолько плотную борьбу, что мне сложно сказать, есть ли у кого-то преимущество с точки зрения настроя [после победы] или нет. Гоняться с Оскаром тяжело, но интересно. И ему нужно отдать должное, он очень хорошо на меня давил, но я все-таки сумел удержаться», – рассказал Норрис.

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
