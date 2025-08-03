«Макларен» сделал 4-й дубль подряд, рекорд «Ф-1» – 5
«Макларен» в шаге от повторения рекорда «Формулы-1» по дублям подряд.
Ландо Норрис финишировал первым на Гран-при Венгрии, Оскар Пиастри – вторым. Дубль стал для британской команды седьмым в нынешнем сезоне и четвертым подряд.
Рекорд «Ф-1» – пять дублей кряду в исполнении «Феррари» (1952, 2002 года) и «Мерседеса» (2014, 2015-2016, 2019).
Всего на счету «Макларена» 56 дублей в истории – больше лишь у «Феррари» (87) и «Мерседеса» (60).
Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й
