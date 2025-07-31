Юки Цунода: «Пока я не получу в свое распоряжение точно такую же машину, как у Ферстаппена, не вижу смысла в прямых сравнениях»

Цунода не видит смысла в сравнениях с Ферстаппеном.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал, что считает бессмысленными сравнения себя с Максом Ферстаппеном .

В качестве причин Цунода назвал разницу в опыте работы с болидом «Ред Булл», а также разницу в конфигурациях машин.

«Вы и сами знаете, как он [Ферстаппен] умеет всегда стабильно выжимать максимум из болида, в каждой сессии, на каждом Гран-при. Это действительно впечатляет. Это не те вещи, которые могут даться вам легко. Макс же это делает. И со стороны кажется, что ему это дается легко.

При всем при этом сравнения с Ферстаппеном не кажутся мне справедливыми. И я не хочу, чтобы меня напрямую сравнивали с Максом – он провел в этой команде уже девять лет, а я только-только сел за руль болида «Ред Булл».

А еще мне бы хотелось посмотреть, что будет, если я получу в свое распоряжение точно такую же машину, как у Макса. До тех пор, пока этого не случилось, я не вижу смысла в прямых сравнениях. До тех пор я просто буду стараться сосредоточиться на своей работе, ведь я знаю, что способен прибавить, и буду стараться двигаться вперед постепенно, шаг за шагом», – рассказал Цунода.

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