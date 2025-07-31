Льюис Хэмилтон о продлении контракта с Вассером: «Именно Фред подписал меня сюда, и именно с ним я хочу работать»

Хэмилтон доволен продлением контракта Вассера с «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что рад возможности продолжать работу с Фредериком Вассером , с которым Скудерия подписала новый многолетний контракт.

«Именно Фред подписал меня сюда, и именно с ним я хочу работать. Что касается машины, то появление обновлений – это очень хорошая новость. Хотя пока мы все еще только пытаемся выжать из болида его истинный потенциал.

Думаю, у нас есть возможность извлечь из машины больший потенциал, и мы все еще заняты поиском оптимальных настроек. Однако Шарль Леклер в прошлый уик-энд выступил очень хорошо и попал на подиум. При этом в данный момент мы не можем сравниться с «Маклареном» по скорости, и я не знаю, сможем ли мы этого достичь. Но я надеюсь, что сможем», – рассказал Хэмилтон.

«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт