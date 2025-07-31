«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, чье соглашение с командой истекало в конце года, сохранит свой пост.
Скудерия объявила о новом многолетнем контракте с менеджером. Вассер продолжит возглавлять коллектив из Маранелло в ближайшие несколько сезонов.
Фредерик присоединился к «Феррари» в начале 2023 года.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
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