«Феррари» и Вассер подписали новый многолетний контракт

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер , чье соглашение с командой истекало в конце года, сохранит свой пост.

Скудерия объявила о новом многолетнем контракте с менеджером. Вассер продолжит возглавлять коллектив из Маранелло в ближайшие несколько сезонов.

Фредерик присоединился к «Феррари» в начале 2023 года.

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